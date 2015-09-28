التلفزيون الإسرائيلى: "أبو مازن" اتهم "كيرى" بإفشال المفاوضات مع تل أبيب

كشفت مصادر فلسطينية مقربة من الرئيس الفلسطينى محمود عباس أن "أبو مازن" اتهم وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى خلال لقائه معه بأنه السبب فى إفشال المفاوضات مع إسرائيل .

وأضافت المصادر الفلسطينية للقناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلى أن أبو مازن اعتبر خلال لقاء كيرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تمارس أى ضغوط على تل أبيب من أجل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين ، ومن أجل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية والالتزام بتعهداتها فيما يتعلق باستئناف المفاوضات.

وأشارت القناة إلى أن الرئيس الفلسطينى لن يفجر مفاجأة فى خطابه أمام الأمم المتحدة وإنما سيقتصر على الحديث عن انتهاكات إسرائيل لاتفاق أوسلوا وعن جمود عملية السلام بينهما.



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