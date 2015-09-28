أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

التلفزيون الإسرائيلى: "أبو مازن" اتهم "كيرى" بإفشال المفاوضات مع تل أبيب

Google+ Print
التلفزيون الإسرائيلى: "أبو مازن" اتهم "كيرى" بإفشال المفاوضات مع تل أبيب التلفزيون الإسرائيلى: "أبو مازن" اتهم "كيرى" بإفشال المفاوضات مع تل أبيب
كشفت مصادر فلسطينية مقربة من الرئيس الفلسطينى محمود عباس أن "أبو مازن" اتهم وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى خلال لقائه معه بأنه السبب فى إفشال المفاوضات مع إسرائيل .

وأضافت المصادر الفلسطينية للقناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلى أن أبو مازن اعتبر خلال لقاء كيرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تمارس أى ضغوط على تل أبيب من أجل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين ، ومن أجل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية والالتزام بتعهداتها فيما يتعلق باستئناف المفاوضات.

وأشارت القناة إلى أن الرئيس الفلسطينى لن يفجر مفاجأة فى خطابه أمام الأمم المتحدة وإنما سيقتصر على الحديث عن انتهاكات إسرائيل لاتفاق أوسلوا وعن جمود عملية السلام بينهما.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365