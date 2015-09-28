مودريتش يعترف باختلاس رئيس دينامو زغرب لأموال صفقة انتقاله لتوتنام

اعترف لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد باختلاس رئيس نادي دينامو زغرب الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية لسبعة ملايين يورو، من صفقة انتقاله لتوتنام هوتسبرز عام 2008.

ويتهم مكتب مكافحة الفساد الكرواتي زدرافكو ماميتش، وشقيقه الأصغر زوران مدرب الفريق، بتقديم وتلقي رشاوى، والتهرب من الضرائب، وغيرها من الجرائم.

وذكرت صحيفة Jutarnji list"" الكرواتية أن مودريتش أكد في التحقيقات أمام النائب العام اختلاس ماميتش لسبعة ملايين يورو، من أموال صفقة انتقاله لتوتنام.

وقال مودريتش في التحقيق: "كنت سعيدا جدا بالانتقال إلى ناد جديد في الدوري الأفضل في العالم، وكان لدي ثقة كبيرة في ماميتش".

وأوضح نجم وسط ريال مدريد أنه وقع على ورقة قدمها له ماميتش دون أن يقرأ المكتوب بها، وأنه قام بسحب الأموال التي أرسلها له توتنام وسلمها نقدا لرئيس دينامو زغرب.

وانتقل مودريتش إلى توتنام مقابل 16 مليون و500 ألف جنيه إسترليني.

وطلب النائب العام من مودريتش الإدلاء بأقواله خلال تواجده في كرواتيا في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، لخوض مباراة ضمن تصفيات يورو 2016.