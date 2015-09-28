' كاسياس جاء إلى بورتو في الوقت المناسب '

(إفي): اعتبر المدافع البرازيلي مايكون روكي، أحد قادة بورتو، أن زميله الحارس الإسباني إيكر كاسياس وصل إلى النادي "الصحيح" في الوقت "المناسب".

وصرح مايكون بأن "كاسياس حارس وزميل ممتاز، مثل هيلتون وجودينيو (الحارسين الآخرين)".

وقال المدافع إن الحارس الإسباني "شخص متواضع وطموح ويعمل بدأب. جاء إلى النادي الصحيح في الوقت المناسب"، وذلك في مؤتمر صحفي قبل مباراة بورتو وتشيلسي الإنجليزي غدا الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية بدوري الأبطال الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، أكد مايكون أنه مستعد "جسديا وذهنيا" لمواجهة مهاجم تشيلسي، دييجو كوستا.

واوضح أنه "سيتخذ نفس الاحتياطات" التي دائما ما يتخذها أمام مهاجم مثل كوستا، المعروف بأسلوبة العصبي والمستفز مع المدافعين.

وأضاف: "ينبغي أن أتحلى بأقصى تركيز ممكن، وغدا لن يكون الأمر مختلفا. كل لاعب له أسلوب يتسم به".