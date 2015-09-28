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محافظة أسوان تزيل لافتات و ملصقات للمرشحين لمخالفتها لمواعيد الدعاية الانتخابية‎

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محافظة أسوان تزيل لافتات و ملصقات للمرشحين لمخالفتها لمواعيد الدعاية الانتخابية‎ محافظة أسوان تزيل لافتات و ملصقات للمرشحين لمخالفتها لمواعيد الدعاية الانتخابية‎

اللواء محمد مصطفى سكرتير عام أسوان

 

صرح اللواء محمد مصطفى  سكرتير عام أسوان أن جهود رؤساء المراكز والمدن في التعامل مع منع الدعاية الانتخابية وإزالة المخالفات منها، و نجحت فى إزالة 156 لافتة عبارة عن لوحات متعددة الأحجام من قبل المرشحين لتقديم التهنئة لأهالي أسوان بمناسبة عيد الأضحى المبارك  منها 50 لافتة بمدينة أسوان و40 لافتة لمرشحين في الانتخابات البرلمانية  بمدينة دراو و 40 لافتة عبارة عن بانرات لمرشحين لتقديم التهنئة بمناسبة العيد في مركز ومدينة ادفو.

وتم إزالة 6 لافتات لمرشحين مختلفين علي مدار الأيام الماضية بمركز ومدينة كوم إمبو.

كان هناك التزام من قبل المرشحين وتم التنبيه عليهم بعدم تكرار ذلك مرة أخرى، وفي نفس الوقت تم إزالة 20 لافتة فور تركيبها بمركز ومدينة نصر النوبة خاصة بتقديم التهنئة لبعض الأحزاب السياسية، والتي كان قد تم وضعها في الشوارع الجانبية.

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