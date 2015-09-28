للحوامل احذرى.. أعراض تنذرك بالإجهاض

هناك بعض الأعراض التى تبدأ فى الظهور على المرأة الحامل، لابد من استشارة طبيبها المتابع لحملها فى الحال، واتخاذ إجراءات سريعة وفقا لما يراه الطبيب.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وأوضحت أخصائية النساء والتوليد، أن هناك الكثير من الإشارات الدالة على بدء حدوث إجهاض للحامل، عليها فى حال الشعور بأى من هذه الأعراض، الاتصال بطبيبها المعالج سريعا:
- الشعور بآلام مبرحة فى البطن غير اعتيادية ومزعجة للغاية.
تؤكد الدكتورة هدى محمد أخصائية أمراض النساء والتوليد، على أن الكثير من الأعراض توضح أن الحامل فى مرحلة إجهاض للجنين – لا قدر الله- حيث يبدأ الجسم والرحم إعطاء إشارات سريعة، لذا لابد على كل حامل أن تهتم بالمتابعة، والتحليل الرقمى منذ بداية الحمل.
>وأوضحت أخصائية النساء والتوليد، أن هناك الكثير من الإشارات الدالة على بدء حدوث إجهاض للحامل، عليها فى حال الشعور بأى من هذه الأعراض، الاتصال بطبيبها المعالج سريعا:
- الشعور بآلام مبرحة فى البطن غير اعتيادية ومزعجة للغاية.
>- إفرازات غير مريحة، قاتمة اللون أو بنية تبدأ فى النزول من السيدة.
>- ألم مزعج فى الظهر وقاتل.
>- البدء فى التخلص من أعراض الحمل المزعجة، كالشعور بالدوخة، وعدم الشعور بالرغبة فى التقيؤ.
>- نزول بعض الإفرازات التى تحتوى على أغشية أو قطعة من الدماء المتجلطة.
>- آلام فى الحوض والبطن والظهر مبرحة تشبه التشنج.
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