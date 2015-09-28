للحوامل احذرى.. أعراض تنذرك بالإجهاض

هناك بعض الأعراض التى تبدأ فى الظهور على المرأة الحامل، لابد من استشارة طبيبها المتابع لحملها فى الحال، واتخاذ إجراءات سريعة وفقا لما يراه الطبيب.

تؤكد الدكتورة هدى محمد أخصائية أمراض النساء والتوليد، على أن الكثير من الأعراض توضح أن الحامل فى مرحلة إجهاض للجنين – لا قدر الله- حيث يبدأ الجسم والرحم إعطاء إشارات سريعة، لذا لابد على كل حامل أن تهتم بالمتابعة، والتحليل الرقمى منذ بداية الحمل.

>وأوضحت أخصائية النساء والتوليد، أن هناك الكثير من الإشارات الدالة على بدء حدوث إجهاض للحامل، عليها فى حال الشعور بأى من هذه الأعراض، الاتصال بطبيبها المعالج سريعا:

- الشعور بآلام مبرحة فى البطن غير اعتيادية ومزعجة للغاية.

>- إفرازات غير مريحة، قاتمة اللون أو بنية تبدأ فى النزول من السيدة.

>- ألم مزعج فى الظهر وقاتل.

>- البدء فى التخلص من أعراض الحمل المزعجة، كالشعور بالدوخة، وعدم الشعور بالرغبة فى التقيؤ.

>- نزول بعض الإفرازات التى تحتوى على أغشية أو قطعة من الدماء المتجلطة.

>- آلام فى الحوض والبطن والظهر مبرحة تشبه التشنج.

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