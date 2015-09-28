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بالصور: جينيفر لوبيز تلتقي الملكة رانيا

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الإثنين 28-09-2015 14:21

التقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز الملكة رانيا العبد الله  (45 عاماً) في عشاء هيئة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين، الذي أقيم في فندق "فور سيزنز" في مانهاتن.
ولقاء النجمة (46 عاماً) والملكة رانيا، المعروفة بأعمالها الإنسانية، التي تندرج في إطار حقوق المرأة، ليس الأول، إذ كانت قد التقتها، في عام 2006، عندما كانت متزوّجة بمارك أنتوني؛ وذلك في احتفال مجلة "TIME".
وكان هذا الظهور هو الأول لـ جينيفر، بعد تبوّئها منصبها الجديد كأول مناصرة للفتيات والنساء في منظمة الأمم المتحدة.
وعبّرت النجمة أثناء العشاء، حيث كانت برفقة حبيبها الراقص كاسبر سمارت، عن سعادتها بالمنصب.
وحملت جينيفر بكل فخر لوحة إعلان تعيينها في الأمم المتحدة لتلتقط الصور.
يذكر أن النجمة جينيفر لوبيز تعيش حالياً حالة من القلق الشديد، بعد تلقّيها تهديدات من زوجها السابق Ojani Noa بنشر بعض الأفلام الجنسية الخاصة التي التقطت لهما أثناء قضائهما شهر العسل معاً في أحد الفنادق، في عام 1997.

 

 

 

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