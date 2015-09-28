Sean Combs يتصدّر لائحة فوربس لنجوم الهيب هوب الأعلى دخلاً

تصدّر مغني الراب الأمريكي Sean Combs قائمة "فوربس" لنجوم موسيقى الهيب هوب الأعلى دخلاً، متفوقاً على زميليهJay Z وDrake.

فقد بلغ دخل Combs (45 عاماً) نحو 60 مليون دولار، في الفترة ما بين يونيو 2014 ويونيو 2015، كعائدات استثمار من خارج مجال الموسيقى، وتتمثل بشبكة تلفزيون "ريفولت" التي يملكها، والعلامة التجارية لمشروب "سيروك"...

أمّا مغني الرابJay Z ، مؤسس فريق Roc Nation ، فقد جاء في المركز الثاني، إذ حصل على ما يقدّر بنحو 56 مليون دولار من مشاريع تجارية في مجالات الموسيقى والرياضة والموضة.

وذكرت "فوربس" أن تقديمه 22 حفلاً برفقة زوجته المغنية Beyonce ساعد في تعزيز مكاسبه.

وجاء في المركز الثالث مغني الراب الكندي Drake (28 عاماً) بنحو39.5 مليون دولار، إذ حصل على القدر الأكبر من هذه الأموال من جولاته الغنائية، وبفضل ترويجه لمشروب سبرايت والعلامة التجارية الرياضية Nike.

ووضعت فوربس قائمتها، وفق أرقام الدخل، قبل احتساب الضرائب من موارد، مثل: مبيعات الألبومات، والجولات الغنائية، والبث الموسيقي، والمشاركة في الحملات الإعلانية.

واستعانت المجلة في وضع قائمتها ببيانات شركة nielsen soundscan، وبرابطة صناعة التسجيلات في أمريكا، وبمقابلات مع مديري أعمال ومحامين، إلى جانب الاستعانة بالفنانين أنفسهم، في بعض الحالات.

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