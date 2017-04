هل ستقسم مسرحية Harry Potter الى جزءين؟

منذ يونيو الماضي ومحبو سلسلة أفلام Harry Potter متشوّقون لمعرفة تفاصيل عن مسرحية Harry Potter and the Cursed Child المنتظر عرضها الصيف المقبل. اليوم برز تطوّر جديد ومفاجئ ليس له علاقة بتفاصيل إنتاج المسرحية بل بقرار الكاتبة JK Rowling بشطر المسرحية الى جزءين. وقد أكد الخبر المخرج John Tiffany والممثل Jack Thorne اللذان أعربا عن فرحتهما الكبيرة بالعمل لمدة أطول على هذا المشروع. ملايين المعجبين بشخصية Harry Potter هم متعطشون حالياً لمعرفة تفاصيل قصة المسرحية ولكن حتى اليوم لم تكشف الكاتبة JK Rowling عن حرف واحد عن Harry Potter and the Cursed Child. يذكر أن العام المقبل وتحديداً في 18 نوفمبر، سيتم إطلاق فيلم Fantastic Beasts and Where to Find Them لنفس الكاتبة في الصالات العالمية والذي يروي الأحداث التي تسبّبت بدخول Harry Potter الى مدرسة Hogwarts.