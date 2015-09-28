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ماذا تضمنت الحلقة التلفزيونية الخاصة التي صورت عن عبدالله الرويشد في بيروت؟

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ماذا تضمنت الحلقة التلفزيونية الخاصة التي صورت عن عبدالله الرويشد في بيروت؟ ماذا تضمنت الحلقة التلفزيونية الخاصة التي صورت عن عبدالله الرويشد في بيروت؟

الإثنين 28-09-2015 18:06

"ليلة عمر مع طلال" عنوان الحلقة التلفزيونية الخاصة التي تمّ تصويرها للفنان والسفير عبدالله الرويشد بعدما كان مقرراً تصويرها قبل عيد الأضحى ليتم عرضها أول أيام العيد. لكن العاصفة الرملية التي عصفت في لبنان حالت دون ذلك.
ففي فندق "لورويال" وعلى المسبح الخاص في الفندق تمّ تجهيز استديو لتصوير الحلقة حيث بدأ تصويرها عند الواحدة والنصف فجر هذا اليوم من تقديم الإعلامية ريتا حرب وإخراج المخرج سام العامري. حضر الفنان عبدالله الرويشد برفقة المخرج علاء الإنصاري الذي غيّر في استراتجية تصوير "الكليبات" الخليجية بتصوير أغنية "ما صدق خبر" من ألحان طلال من الألبوم الأخير لعبدالله الرويشد الذي تم تصويرها في الهند لمدة 35 يوماً حيث تم التصوير وللمرة الأولى في أهم وأكبر استديوهات بوليوود حيث تمّ تشييد قصر فخم خاص للتصوير وبحضور 265 راقصاً وراقصة وبمشاركة ممثلين من كبار نجوم بوليوود ( الأم : ليلي باتل الزوجة : شريتي آيير والزوج غيرجيش باتل)
إضافة إلى تصوير أغنية "ما صدق خبر"، تم تصوير 11 أغنية من الألبوم ستعرض تباعاً. المخرج علاء الأنصاري واضح من أفكاره الإخراجية أنه يهوى التحدي والصعاب حيث صوّر أيضا أغنية "ليه يبكيني حنانك" في قصر محمد علي في . وهذه المرة الأولى التي يفتح فيها قصر محمد علي لتصوير "كليب" على شكل جلسة طربية داخل القصر يرافقها تصوير خارجي للأغنية. سميت فكرة "الكليب" "جلسة كليب" حيث يغني فيه الرويشد "ليه يبكيني حنانك". خلال الحلقة تم عرض على شاشة كبيرة أهم الإنجازات الأخيرة للفنان عبدالله الرويشد حيث تحدث عن مضمون الألبوم وعن حصوله على دكتوراه فخرية من أكاديمية الفنون في القاهرة. وبدا الرويشد مرتاحاً وسعيداً بنجاح الألبوم الذي ضجّ نجاحه من خلال عرض "كليب" "ما صدق خبر" الذي اعتبر من أهم "الكليبات" التي تمّ تصويرها مؤخراً.

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