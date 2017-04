كايتلن جينر امرأة "رسمياً" وكريس جينير تشتاق لزوجها وتبكي

منح قاضي المحكمة العليا جيرارد روزنبرغ في لوس أنجلوس النجمة كايتلن جينر موافقة رسمية على تغيير اسمها وجنسها.

وكانت كايتلن البالغة من العمر 65 عاماً، بعد أن قامت بعملية تحويل جنسي، قد طالبت بتغيير اسمها وجنسها في الأوراق الرسمية.

وفي سياق منفصل، عبّرت النجمة كريس جينر عن شوقها لزوجها السابق، الذي تحوّل لامرأة في حلقة من مسلسل تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians بطريقة مؤثرة.

وبكت كريس، بعد أن أعطتها kim kardashian ملابس طليقها "بروس جينر" كذكرى منه لوالدتها والأقارب.

يذكر أن كريس تطلّقت من زوجها بروس في كانون الأول/ديسمبر 2014 ، بعد عشرة دامت 22 عاماً، ليتحول بعدها بروس من رجل لامرأة، ليتخذ اسم كايتلن جينر.

