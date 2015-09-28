ما الجديد الذي حملته عودة أمل حجازي؟

اعتمدت الفنانة أمل حجازي "لوك" جديداً، يحمل توقيع الماكيير سامر خزامي، كما نشرت صورة حصرية من "كليب" أغنيتها الجديدة "فين ضمير البشر"، الذي يحمل توقيع المخرج فادي حداد، وهو سيبصر النور قريباً كما أعلنت عبر حسابها الخاص على "إنستقرام".

أمل حجازي، كانت قد ابتعدت عن الساحة الفنية لسنوات عدة، ولم تطرح أي ألبومات في الفترة الأخيرة، بل اكتفت قبل نحو عام بطرح "سينغل" "الليلة".

فهل تخطط أمل حجازي لعودة قوية إلى الساحة الفنية، بعد أن كانت قد أعلنت قبل مدة إنفصالها عن "روتانا" ومقاضاتها لها وطالبتها بتعويض مادي قدره 400 ألف دولار، بسبب تقصيرها معها وإهمالها لها وعدم إنتاج أي ألبومات لها، في وقت كانت تنتج فيه أعمالاً لسواها من الفنانين؟

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