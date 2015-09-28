باسم ياخور على خطى أصالة... عبر "إنستقرام"

على خطى إبنة بلده الفنانة أصالة التي أشادت في الأسابيع الاخيرة بعدد من الفنانين من بينهم عمرو يوسف وسعد المجرد، كتب الفنان باسم ياخور كلمات إلى الفنان راغب علامة، تعكس الكثير من الإعجاب والتقدير اللذين يكنّهما له، وفي الوقت نفسه، تخالف بين سطورها الواقع الذي يعيشه معظم الفنانين عندما يصبحون نجوماً، من غرور وتعالي و"غربة" عن الناس.

وعلى ما يبدو، فإن باسم وجد في راغب علامة مواصفات خاصة، تعكس الكثير من التواضع والأخلاق الرفيعة، وربما هو لم يلمسها إلا عند قليل من الفنانين، حيث نشر صورة لراغب علامة على حسابه الخاص على "إنستقرام" وعلّق تحتها"صعب الانسان يوصل للنجومية بس الأصعب يحافظ على مكانه كنجم لسنين طوال... والأصعب يكون نجم وفنان وإنسان بأخلاق رفيعة وتواضع حقيقي.. والصورة بتحكي أكثر مني".

لا يعرف حتى الآن، ما هو السبب الذي جعل باسم ياخور يتوجه بهذه الكلمات لراغب علامة، وهل هو يعرفه عن قرب مثلاً أم أن ما كتبه يعكس إعجاب فنان بفنان مثله؟

يشار إلى أن باسم ياخور أمضى إجازة طويلة في موسكو مع زوجته وإبنه روي، كما أجرى لقاء مع محطة "RT" الروسية.

وكان آخر أعمال باسم ياخور كان مسلسل "العراب- نادي الشرق" الذي شارك فيه إلى جانب جمال سليمان وباسل خياط وأمل بشوشة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي