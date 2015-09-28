مرشح بالإسكندرية يصمم دعايته على شكل جدول أنشطة مدرسية

صمم حسنى حافظ عضو مجلس الشعب السابق ومرشح سيدى جابر عن حزب الوفد دعايته الانتخابية على شكل جدول للأنشطة المدرسية لتوزيعها على أهالى الدائرة، وأعلن حسنى حافظ أنه سيبدأ أولى جولاته فى السابعة مساء غد بشارع الجواهر بالحضرة.

وأكد حافظ على أن الصحة تحظى بنصيب كبير فى برنامجه الانتخابى، وسيطالب بزيادة المخصصات المالية لها من الموازنة العامة للدولة، باعتبار العلاج حقا أصيلا للمواطن.

وأشار حافظ إلى أن أول طلب إحاطة سيتقدم به حال فوزه، يتعلق بشهداء ثورة 25 يناير بالإسكندرية، خاصة من لم يحتسب منهم شهيدا إضافة إلى محاربة فساد المحليات وسن التشريعات التى تتصدى له.



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