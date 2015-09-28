الرى بالغربية: بقعة الزيت سببها سقوط سيارة محملة بالسولار بـ"بحر شبين"

أكد المهندس يوسف أبو السعود وكيل وزارة الرى بالغربية، أن بقعة الزيت الكبيرة التى ظهرت فى بحر شبين نتيجة سقوط سيارة محملة بالسولار فى بحر شبين فى نطاق محافظة المنوفية وأدى ذلك إلى تسرب البقعة فى بحر شبين فى نطاق محافظة الغربية.

وقام اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة بالاتصال بوكيل وزارة الرى بالغربية للتأكد من صحة تسرب بقعة الزيت، وأكد وكيل وزارة الرى فى اتصال هاتفى برئيس المدينة أن البقعة الموجودة فى بحر شبين نتيجة سقوط سيارة محملة بالسولار.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية حالة الطوارئ القصوى بعد ظهور بقعة زيت فى بحر شبين التى تقع عليه محطات ومأخذ مياه الشرب والقادمة من اتجاه زفتى والسنطة والقادمة إلى مدينتى المحلة وسمنود.

وتم رفع حالة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ داخل محطات المياه والمآخذ لمنع تسرب بقعة الزيت إلى محطات مياه الشرب الواقعة على بحر شبين خاصة بمدينة المحلة بمحطات المشتل والمحطة الرئيسية بجوار نادى الشرطة ومحطة محلة أبو على المؤدية إلى المحطة اليابانية كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى وأخذ الحيطة والحذر بمحطات المياه الواقعة على بحر شبين بقرية الراهبين ومركز سمنود وإخطار المسئولين عن شركات المياه بمحافظة الدقهلية ببقعة الزيت الموجودة لسرعة التخلص منها.

- إعلان الطوارئ بـ"مياه الغربية" بعد ظهور بقعة زيت فى "بحر شبين"