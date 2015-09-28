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بالفيديو.. خالد صلاح يشيد بالحملة الإعلانية لمصر بنيويورك ويشكر أبو هشيمة

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بالفيديو.. خالد صلاح يشيد بالحملة الإعلانية لمصر بنيويورك ويشكر أبو هشيمة بالفيديو.. خالد صلاح يشيد بالحملة الإعلانية لمصر بنيويورك ويشكر أبو هشيمة

كتب إبراهيم حسان

أشاد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، بالحملة الإعلانية الضخمة التى رافقت الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار فى ، وخطة التسويق الكبيرة للاستثمار بالدولة، والتى تمت برعاية رجال أعمال مصريين على رأسهم أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة حديد المصريين.
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>وقال الكاتب الصحفى خالد صلاح، عبر برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، إن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يبذل جهدًا كبيرًا فى جذب الاستثمار والمستثمرين إلى مصر من خلال الحملات الإعلانية التى يقوم بها فى نيويورك، بجانب تغيير الصورة الذهنية عن مصر والتى من خلال توزيع البوسترات على الصحفيين المتواجدين بالولايات المتحدة، والإعلانات التى تحمل الوجه الجميل لمصر فى السياحة والاستقرار ووحدة الشعب المصرى بكامل إرادته.
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>وأوضح رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن البوسترات التى يوزعها أعضاء الحملة الإعلانية بنيويورك لن تحمل الأوضاع السياسية فى مصر أو تخص الرئيس السيسى، إنما تحمل صورًا عن مصر وأهميتها، كما تحمل الإعلانات الضخمة بالشوارع حجم الاستثمارات فى مصر وهناك أيضًا استطلاع للعائد القومى منها، لافتًا إلى أن هذا الأمر مهم جدًا تجاه مصر فى الوقت الحالى، فيما وجه الشكر لـ"أبو هشيمة" وكل من قاموا ببذل هذا الجهد الكبير والمفيد لمصر، وتغيير الصورة الذهنية لها عن أنها ليست دولة إرهاب أو "داعش"، كما يعتقد البعض ذلك.
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