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هولاند: ثورة سوريا كانت بلا إرهاب وقت اندلاعها والأسد سبب انتشاره

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هولاند: ثورة سوريا كانت بلا إرهاب وقت اندلاعها والأسد سبب انتشاره هولاند: ثورة سوريا كانت بلا إرهاب وقت اندلاعها والأسد سبب انتشاره
وصف الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، ما تعيشه سوريا الآن من أحداث بـ"المأساة"، قائلاً إنه على المجتمع الدولى، التباحث للوصول إلى حل نهائى يجنب المدنيين ويلات الحرب.

وأضاف هولاند خلال كلمته التى ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ضحايا مجازر بشار الأسد تجاوز عددهم 250 ألف قتيل سورى، من بينهم 12 ألف طفل، بسبب نظام الديكتاتور فى سوريا، وأن هذه المأساة بدأت مع نشوب الثورة هناك التى حاولت أن تتخلص من نظام بشار الأسد القمعى.

وأشار هولاند إلى أنه خلال بدء الثورة فى سوريا، لم يكن هناك إرهابيون بين صفوف الثوار، وأن نظام الأسد بدأ فى حصد أرواح المواطنين بشكل دموى لمجرد أنهم طالبوا بتغير النظام الديكتاتورى، موضّحًا أن بشار الأسد لا يمكن له أن يشارك فى الحل بسوريا، مع ضرورة تشكيل حكومة جديدة دون الديكتاتور.

وقال هولاند إن عدد اللاجئين السوريين بلغ 8 ملايين لاجئ حول العالم، وأنهم لم يفروا من حرب واحدة بل من جحيم استمر لمدة 3 سنوات من قِبَل نظام بشار الأسد الذى يطلق القنابل والمتفجرات على المدنيين دون تمييز بشكل دموى، بالإضافة إلى الإرهابيين الذين تسللوا إلى سوريا وقاموا أيضا بتدمير إرث البشرية.

وتابع هولاند أن نظام بشار الأسد هو من أدى على هذا الوضع فى سوريا، وهو وحده من يتحمل المسئولية كاملة لما يحدث هناك منذ قيام الثورة وحتى الآن، وأنه لا توجد دولة فى العالم بمنأى عن خطر الإرهاب، مضيفا أن النزاعات فى الشرق الأوسط يمكن أن تتفاقم.

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مصر 365