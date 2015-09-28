بالفيديو.."ناسا" تكتشف مياه سائلة بالمريخ تؤهله ليكون صالحا للحياة

نشرت وكالة ناسا لأبحاث الفضاء فيديو عبر صفحتها على الإنترنت ، يؤكد وجود مياه على سطح كوكب المريخ، والتى تؤهله ليكون صالحا للحياة فى أحد أعظم اكتشافات الوكالة فى القرن الـواحد والعشرين .

الباحثان "ألفريد ماكوين" من جامعة أريزونا فى توكسون، والباحث "أوجها لوجيندرا" من معهد جورجيا للتكنولوجيا فى أطلنطا اللذان قادا عمليات دراسة واستكشاف المياه السائلة على سطح المريخ قالا إنهما عثرا على دلائل تثبت وجود مياه سائلة تحت سطح كوكب المريخ المتجمد، وهو شرط أساسى لوجود الحياة.

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