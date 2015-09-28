أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.."ناسا" تكتشف مياه سائلة بالمريخ تؤهله ليكون صالحا للحياة

Google+ Print
بالفيديو.."ناسا" تكتشف مياه سائلة بالمريخ تؤهله ليكون صالحا للحياة بالفيديو.."ناسا" تكتشف مياه سائلة بالمريخ تؤهله ليكون صالحا للحياة
نشرت وكالة ناسا لأبحاث الفضاء عبر صفحتها على الإنترنت ، يؤكد وجود مياه على سطح كوكب المريخ، والتى تؤهله ليكون صالحا للحياة فى أحد أعظم اكتشافات الوكالة فى القرن الـواحد والعشرين .

الباحثان "ألفريد ماكوين" من جامعة أريزونا فى توكسون، والباحث "أوجها لوجيندرا" من معهد جورجيا للتكنولوجيا فى أطلنطا اللذان قادا عمليات دراسة واستكشاف المياه السائلة على سطح المريخ قالا إنهما عثرا على دلائل تثبت وجود مياه سائلة تحت سطح كوكب المريخ المتجمد، وهو شرط أساسى لوجود الحياة.


>- عصام حجى: "وجود ماء على سطح المريخ يؤكد أننا الجيل الثانى من الأحياء"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا

فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب