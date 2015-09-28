إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بالحجارة بين أهالى ثلاث قرى فى بنى سويف

أصيب اليوم 10 أشخاص فى مشاجرة نشبت بالطوب والعصى والحجارة بين قريتى "مصطفى أغا" و"قفطان الشرقية" من جهة، و"عزبة كمال" من جهة أخرى، التابعة لمركز سمطا جنوب غرب بنى سويف بسبب الخلاف على مياه الشرب.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، تلقى بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بالطوب والعصى والحجارة بين أفراد قريتى مصطفى أغا وقفطان الشرقية وعزبة كمال بمركز سمسطا.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال الشرطة واستطاعت السيطرة على الأوضاع وفض المشاجرة التى أسفرت عن إصابة 10 أفراد من الطرفين بإصابات متفرقة.

وتبين من التحريات أن سبب المشاجرة يعود إلى قيام قريتى مصطفى أغا وقفطان الشرقية بجمع مبلغ مالى من أهالى القريتين، وتوصيل خط مياه شرب من مركز ببا بسبب ضعف المياه القادمة إليهم من مركز سمسطا، وانقطاعها المتكرر، فرفض أفراد عزبة كمال الاشتراك معهم وقاموا بكسر الخط وتوصيل المياه إلى عزبتهم فنشبت بينهم مشاجرة بعد حدوث مشادة كلامية ساخنة بين شباب تلك القرى تطورت إلى الاشتباك بالأيدى والطوب والعصى والحجارة، وتم إلقاء القبض على بعض أطراف المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة.

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