هاشتاج "تعطل فيس بوك" يتصدر تويتر واستياء كبير من المستخدمين

تصدر هاشتاج تعطل الفيس بوك #facebookdownشبكة التواصل الاجتماعى المصغرة تويتر، ليصبح Trendرقم 1 على الموقع الأشهر فى العالم، وذلك بعد حدوث مشكلة فى شبكة الفيس بوك منعت المستخدمين من القدرة على تصفح الشبكة بسهولة، حيث تضمن الهاشتاج عددا من الصور والاعتراضات على ما حدث للشبكة الأشهر عالميا.

وكانت شبكة الفيس بوك قد وقع بها عطل مفاجئ، والذى جعل صفحاته غير نشطة وغير قابلة لإعادة التحميل، فعندما يقوم المستخدم بعمل إعادة تحميل للصفحة تظهر رسالة تحذيرية نقول "عفوا هناك شيئا خاطئ.. ونحن نعمل على إصلاحه قريبا"

" Sorry, something went wrong.

>We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can



