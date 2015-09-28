أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نجل "عبد الناصر" لخالد صلاح:والدى مثل أكبر خطر على إسرائيل وزال بعد وفاته

Google+ Print
نجل "عبد الناصر" لخالد صلاح:والدى مثل أكبر خطر على إسرائيل وزال بعد وفاته نجل "عبد الناصر" لخالد صلاح:والدى مثل أكبر خطر على إسرائيل وزال بعد وفاته
قال عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فى ذكرى وفاة والده، إن والده كان يمثل أكبر خطر على إسرائيل، وهذا الخطر زال بوفاته.

وأضاف عبد الحكيم عبد الناصر، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن حاييم بارليف، رئيس الأركان الإسرائيلى الأسبق، اعتبر يوم وفاة جمال عبد الناصر عيدًا لإسرائيل ولكل يهودى، مشيرًا إلى أن إسرائيل كانت تعتقد أن حرب 1967 ستخلصها من سياسات "عبد الناصر"، ولكن الشعب المصرى بعبقريته حول الهزيمة العسكرية لنصر فى معركة ثانية.

وأوضح نجل الزعيم الراحل أن عمل الحزب الناصرى والقيادات الناصرية لم يضِع نهائياً، لأن الشارع المصرى سبقها بكثير جداً، منوها إلى عدم وجود خلاف بينه وبين حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق.

وأشار عبد الحكيم عبد الناصر إلى أن هناك ظلما تاريخيا حدث لوالده لمدة 40 عاما خلال عهدى الرئيس الراحل أنور السادات، والأسبق حسنى مبارك، ومر بكثير من الظلم والتعتيم، وذلك بعد حرب 1967 وقدوم الأمريكان لمصر، موضّحًا أن هناك مشكلة داخل تتمثل فى عدم وجود تناسب بين مواردها وعدد سكانها، لاسيما أن قوة الدولة فى موقعها وتأثيرها الخارجى وهذا ما يتفهمه الرئيس عبد الفتاح السيسى مثلما كان يفهمه عبد الناصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر