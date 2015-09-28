نجل "عبد الناصر" لخالد صلاح:والدى مثل أكبر خطر على إسرائيل وزال بعد وفاته

قال عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فى ذكرى وفاة والده، إن والده كان يمثل أكبر خطر على إسرائيل، وهذا الخطر زال بوفاته.

وأضاف عبد الحكيم عبد الناصر، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن حاييم بارليف، رئيس الأركان الإسرائيلى الأسبق، اعتبر يوم وفاة جمال عبد الناصر عيدًا لإسرائيل ولكل يهودى، مشيرًا إلى أن إسرائيل كانت تعتقد أن حرب 1967 ستخلصها من سياسات "عبد الناصر"، ولكن الشعب المصرى بعبقريته حول الهزيمة العسكرية لنصر فى معركة ثانية.

وأوضح نجل الزعيم الراحل أن عمل الحزب الناصرى والقيادات الناصرية لم يضِع نهائياً، لأن الشارع المصرى سبقها بكثير جداً، منوها إلى عدم وجود خلاف بينه وبين حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق.

وأشار عبد الحكيم عبد الناصر إلى أن هناك ظلما تاريخيا حدث لوالده لمدة 40 عاما خلال عهدى الرئيس الراحل أنور السادات، والأسبق حسنى مبارك، ومر بكثير من الظلم والتعتيم، وذلك بعد حرب 1967 وقدوم الأمريكان لمصر، موضّحًا أن هناك مشكلة داخل مصر تتمثل فى عدم وجود تناسب بين مواردها وعدد سكانها، لاسيما أن قوة الدولة فى موقعها وتأثيرها الخارجى وهذا ما يتفهمه الرئيس عبد الفتاح السيسى مثلما كان يفهمه عبد الناصر.