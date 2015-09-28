السيسى وملك الأردن يبحثان الأزمة السورية والفلسطينية أثناء لقائهما بنيويورك

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، فى نيويورك بالملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وشهد اللقاء إشادة متبادلة بالعلاقات الثنائية الأخوية والمتميزة التى تجمع بين البلدين، وحرصهما الدائم على التشاور والتنسيق المستمر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رؤى الزعيمين قد توافقت حول أهمية التوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية بما يضمن السلامة الإقليمية لسوريا ووحدة أراضيها ويصون مقدرات شعبها، كما يكفل مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وعلى الصعيد الفلسطينى، ندد الزعيمان بالانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف، معربين عن أهمية احترام المقدسات الدينية، وأشاد الرئيس السيسى بالجهود المُقدرة التى يبذلها الأردن من أجل حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس الشريف، واتفق الجانبان على مواصلة جهودهما من أجل التوصل إلى سلام شامل ودائم فى المنطقة، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.