الخوخ المجفف يخفض خطر الإصابة بسرطان القولون

تشير أحدث الأبحاث الطبية إلى أن تناول الخوخ المجفف بانتظام يعزز الإبقاء على بكتيريا الأمعاء المفيدة وتقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون.

وقالت نانسى تيرنر أستاذ فى جامعة "تكساس" الأمريكية إن الأبحاث الحديثة أظهرت أن الخوخ المجفف يعزز فى الإبقاء على البكتيريا المفيدة من جميع أجزاء القولون، وبذلك فإنها قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

كانت الأبحاث الطبية السابقة قد أشارت إلى أن الاضطرابات والجراثيم هى المعنية فى الشروع فى التهاب الأمعاء وتكرار نوبات الالتهابات التى يمكن أن تعزز تطور سرطان القولون.

وأضافت تيرن قائلة "استكشف بحثنا أن الخصائص المحتملة للخوخ المجفف يمكن أن يسهم بشكل فعال فى الوقاية من سرطان القولون".

الخوخ المجفف يحتوى على مركبات فينولية، والتى لها آثار متعددة على الصحة، بما فى ذلك قدرتها لتكون بمثابة مضادات الأكسدة التى يمكن تحييد تأثير أكسدة الجذور الحرة التى يمكن أن تتلف الحمض النووى.

كانت الأبحاث قد أجريت على مجموعة من فئران التجارب تم تغذيتهم بحمية تعتمد على الخوخ المجفف، لما يحتويه من عناصر غذائية هامة ومركبة، حيث تم فحص محتويات الأمعاء والأنسجة من قطاعات مختلفة من القولون.

وقد لاحظ الباحثون أن الخوخ المجفف قد ساهم فى تعزيز الاحتفاظ بالجراثيم المفيدة والتمثيل الغذائى الميكروبى فى جميع أنحاء العالم، الذى كان مرتبطا مع حدوث انخفاض من الآفات السابقة للتسرطن.

>