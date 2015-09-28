لو عندك حصوات كلى.. 5 نصائح تساعدك على التخلص منها

أرسل قارئ يسأل: "أعانى الإصابة بحصوات فى الكلى، فما أفضل النصائح للحد من تحركها وشعورى بالألم؟".>وفى هذا السياق، تجيب الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، مشيرة إلى أن الإصابة بالحصوات الكلوية ترجع إلى الإسراف فى تناول الأطعمة الغنية بالأملاح كالفسيخ والرنجة والمخلل، وأيضًا تناول المشروبات الغنية بالكافيين، وعدم ممارسة الرياضة.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح المهمة للتخلص من الحصوات وتجنب الإصابة بها، ومنها:

>• تناول 3 لترات من الماء يوميًا، يسهل فى نزول الحصوة، ويجنب شعورك بالألم، ولذلك عليك تناول 2 كوب عند الاستيقاظ و2 قبل تناول أى وجبة، والباقى أثناء اليوم.

>• على الشخص المصاب بالحصوات الكلوية، تناول عصير الليمون.

>• على مصاب الحصوات الكلوية تجنب تناول المشروبات الغنية بالكافيين كالشاى والقهوة والنسكافية.

>• الابتعاد عن تناول العصائر المعلبة لأنها تحتوى على نسبة عالية من الأملاح التى تساعد على تكوين الحصوات.

>• إذا كنت من عشاق المشروبات الغازية عليك الامتناع عنها للحفاظ على صحة الكلى.

>• ينصح بممارسة الرياضة مع تناول الكثير من الماء.