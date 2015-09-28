لو ابنك داخل سنة أولى.. 9 حيل تخليه يحب المدرسة

السنة الدراسية الأولى للطفل، خطوة تحمل الكثير من مشاعر الفرح المختلطة بالترقب والخوف من الأبوين والطفل أيضًا، ومن منظور نفسى فعلى الآباء والأمهات تمهيد الطفل نفسيًا للذهاب إلى المدرسة، وطبيعة الذاكرة ومسئولية التعليم، وفى الوقت ذاته عليهم تخفيف القلق والترقب الذى يعيشه خوفًا من مجهول لم يمر به من قبل، وحياة اجتماعية سوف يعيشها دون مساعدة أبويه فى مدرسته.

الدكتور محمد عادل أخصائى النفسية، أكد خلال حديثه عن السنة الدراسية الأولى ونفسية الطفل، أن الأبوين عليهما استحداث بعض الحيل النفسية، التى من خلالها ينقلان للطفل صورة ذهنية جيدة ومحببة عن المدرسة والدراسة، وكذا يهدئان من روعة إذا ما كان يشعر بالقلق.

ولأن الأطفال فضوليين بطبيعتهم، فينصح عادل بعدة نصائح وحيل نفسية تخفف الضغط من على الطفل المقبل على المدرسة لأول مرة فى حياته :

• احتفل بطفلك بإقامة حفل صغير له وأدع فيه كل أصدقاءه وأحباءه لإضفاء شعور بالبهجة وأنه مقبل على مرحلة جميلة

>• قم بإعداد تجهيزات المدرسة من كتب وشنطة مدرسة، ودفاتر، وأقلام بسعادة بالغة وانقل هذا الشعور للطفل.

>• اترك طفلك يختار كل أدواته وتجهيزاته بنفسه، حتى يشعر ببداية تحمله للمسئولية ونضوجه.

• اهتم بشرح برنامج اليوم الدراسى للطفل بهدوء، حتى لا يصطدم بالواقع والإرهاق الذى سيعانيه.

>• اوعد طفلك بنزهة ووقت للترفية فى إجازته الأسبوعية، وضعا سويًا خطة للترفية لمدة سنة كاملة.

>• اوعد الطفل بساعتين أو ثلاث يوميًا بعد انتهاء اليوم الدراسى للترفية واللعب وممارسة الرياضة.

>• هيئ طفلك للتعامل مع أصدقائه الجدد، واشرح له كيفية اكتساب بعض الأصدقاء وأن يكون لطيفًا ومحببًا ليكتسب المزيد من الأصدقاء

>• اشرح للطفل أهمية احترامه لمعلمه، كما يحترم والده ووالدته

• اشتر لطفلك أدوات مدرسية مبهجة وألوانها محببة له كى يرتبط بها نفسيًا.