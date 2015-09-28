موقع لو بوان فرنسى: "لو مصاب بانزلاق غضروفى.. 10 نصائح للحد من آلامه"

قام موقع "لو بوان" الفرنسى بنشر 10 نصائح للمصابين بالانزلاق الغضروفى للتخفيف من حدة الألم وعدم تفاقم حالتهم.

ويعد الانزلاق الغضروفى من الحالات التى تحدث بشكل كبير وشائع فى مختلف بلدان العام، ويشار إليه كونه مشكلة فى أحد الأقراص التي تفصل فقرات العمود الفقرى، وهذه الأقراص تكون أسطوانية ومن شأنها تخفيف الضغط وتوزيعه على الفقرات، حيث تتكون من شريط خارجى يشبه الإطار يدعى الحلقة الليفية تحتوي مادة تشبه الهلام، تدعى النواة اللبية.

ومع تكرار الضغط على هذه الأقراص "الغضاريف" قد تخرج المادة التى يحتوى عليها من خلال تشققات وتصدعات تحدث بها ما يؤدي إلى نفخ الجزء الضعيف المتصدع كبالون يبدو وكأنه يخرج من بين الفقرات ليضغط على الأعصاب في النفق الفقرى، أو أن تتسرب النواة اللبية من خلال تمزق في الغلاف الخارجي للقرص.

ويؤدى الضغط الشديد على الفقرات إلى آلام شديدة وتنميل وضعف في الذراع أو الساق، لذلك قام موقع "لو بوان" الفرنسى بتقديم 10 نصائح للمصابين بالانزلاق الغضروفى للتخفيف من حدة الألم وعدم تفاقم حالتهم.

أولاً: عدم حمل الأشياء الثقيلة والتى بدورها تحمل على فقرات الجسد وخاصة الظهر، ما يؤدى إلى الضغط الشديد على الأعصاب وبالتالى يحدث التهابات وآلام.

ثانيًا: لا يجب الانحناء إلى الأمام لالتقاط شىء من الأرض، ولكن الطريقة الصحيحة هى الثنى الركبتين والنزول إلى الأرض باستقامة ما يخفف الحمل على الظهر ويجعل القدمين هم محل الارتكاز.

أما ثالث نصيحة للحد من الضغط على الفقرات هى عدم قيادة السيارة لفترات طويلة، وسائقى السيارات من أكثر المتعرضين للانزلاق الغضروفى، حتى إن كان هناك تعديلات فى المقعد.

رابعًا: الجلوس والاستلقاء على الفراش لأوقات طويلة والتحرك قليلاً له أثر سلبى، حيث إن الحركة القليلة لا تساعد على سرعة الشفاء.

خامسًا: يتوجب تجنب الحركة والدوران المفاجئ، ما يعرض الأقراص الفقرية للضغط، ومن أكثر ما يثير الأعصاب ويضغط على الفقرات هى المقاعد التى تتحرك إلى اليمين واليسار وتحرك الجزع.

سادسًا عدم ممارسة التدريبات الرياضية التى تتطلب الالتواء مثل "التنس وكرة القدم و والرجبى" وكذلك الألعاب العنيفة التى تتطلب ضغط شديد على الجسد.

سابعًا يجب ترك الجلوس على الآرائك والكراسة المبطنة العميقة لفترات طويلة والجلوس على مقاعد بسيطة بدلا منها، حيث أن وضع الجلوس يؤثر بطبعه على الفقرات.

ثامنًا يتوجب على المصاب بالانزلاق الغضروفى ارتداء حزام عريض لحفظ فقرات الظهر وتدعيمها، فهو له دور مسكن للألم، وهو لا يؤثر على قوة عضلات البطن والظهر كما هو شائع.

تاسعًا: التوخى الشديد للحذر عند القيام من الفراش فى الصباح، حيث إن الحركة السريعة من وضع السكون الذى يتخذه الشخص تؤثر سلبيًا على الفقرات والغضاريف، ولابد من التقرب من حافة الفراش وانزال القدمين ورفع الجسم بمساعدة الزراعين.

وأخيرًا وصى الموقع الفرنسى بارتداء أحذية مبطنة ومريحة للسير للتخفيف من الضغط على الفقرات، وامتصاص صدمة السير، وأفضل أنواع الأحذية هى الرياضية والتى تصنع من مواد مرنة ومبطنة بطريقة خاصة.



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