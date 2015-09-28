ما هى المواصفات المثلى للشنطة المدرسية؟

مع بداية العام الدراسى الجديد، وانتظام مئات الآلاف من الطلاب على مستوى الجمهورية بالمدارس، ونقدم لكم خلال هذا التقرير مجموعة من النصائح المهمة والمواصفات المثلى للشنطة المدرسية.

ومن جانبه كشف الدكتور محمد عراقى، أستاذ جراحة العظام بكلية طب قصر العينى، والحاصل على دكتوراه الطب الرياضى فى جامعة تولوز بفرنسا، عن أن الشنطة المدرسية ذات اليدين هى النوع الأفضل الذى يجب أن تحرص الأمهات على شرائه لأبنائها، حيث يتم حملها على الكتفين ولا تسبب آلام الظهر أو تشوهات بالعمود الفقرى على المدى البعيد.

وأكد عراقى أن حمل الشنطة على كتف واحدة قد يتسبب فى اعوجاج العمود الفقرى للطلاب خاصة ً الأطفال الصغار لأن عظامهم تكون رقيقة خلال هذه المرحلة ولا تتحمل الضغوط الناجمة عنها، وخاصة ً إذا كانت الشنطة ثقيلة الوزن.

وأضاف أستاذ جراحة العظام أن الشنطة المدرسية يجب ألا يزيد وزنها تحت أى حال من الأحوال عن 2-3 كجم، وذلك فى مراحل التعليم الأساسي، ويجب تقليل عدد الكتب قدر الإمكان، مع ضرورة أن تضع الدولة خطة مستقبلية للحد من الاعتماد على الكتب المدرسية واستبدالها بالوسائل التعليمية الحديثة.

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