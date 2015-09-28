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لو مولودك يعانى من الخصية المعلقة ماتستعجلش على الجراحة قبل سنة

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لو مولودك يعانى من الخصية المعلقة ماتستعجلش على الجراحة قبل سنة لو مولودك يعانى من الخصية المعلقة ماتستعجلش على الجراحة قبل سنة
الخصية المعلقة أحد أكثر المشكلات المرضية شيوعا بين المواليد الذكور، التى يتعامل الأهالى معها بحالة من التوتر والرعب.

وفى هذا الشأن، أرسل قارئ يتسائل عن حالة طفله المولود حديثا واكتشف إصابته بالخصية المعلقة ويريد إجراء جراحة عاجلة لتصحيح خصيته، فهل فى هذا خطر على المولود؟

يجيب عن التساؤل الدكتور سعد خالد أخصائى أمراض التناسلية، موضحا أن بعض الأطفال من حديثى الولادة يعانون من الخصية المعلقة، وهى عبارة عن عدم ظهور للخصية بكيس الصفن لدى المولود، وهو ما يستلزم الملاحظة والتدقيق الشديد من الأبوين فور الولادة، وفحص الطفل جيدا، وطلب طبيب أطفال متخصص لفحص الخصيتين.

وأضاف خالد: أما عن حالة السائل، فطفله إذا كان تم تشخيصه بالخصية المعلقة بالفعل، وهو ما يستلزم، ألا نتعجل إجراء الجراحة بشكل عشوائى، وإنما لابد من التروى، لأن بعض الأطفال حديثى الولادة لا يكتمل نزول الخصية من البطن فى كيس الصفن إلا بعد عامه الأول أو فى الستة شهور الأولى من الولادة، وذلك لولادته مبكرا عن موعد ولادته لطبيعية - أى لم يكمل الـ9 أشهر فى بطن الأم - مما لم يسمح بنزول الخصية فى كثير من الحالات.

ولذا يؤكد أخصائى التناسلية ضرورة المكوث من 6 أشهر وحتى عام فى كثير من تلك لحالات، مع المتابعة الدورية الدقيقة من قبل الطبيب المختص، وقد تنزل الخصية رويدا خلال تلك الفترة دون الحاجة لإجراء جراحة.

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مصر 365