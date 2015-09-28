عشان ميجلكش انتفاخ بسبب أكل العيد.. اشرب برتقال وامشى نص ساعة

يعانى الكثير من الأشخاص أثناء عيد الأضحى وبعده من عسر الهضم بسبب تناول الأطعمة الخاصة بالعيد، وهذا يرجع إلى تناول العديد من الأطعمة الدسمة مثل الرقاق والفتة.>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنخافة، إلى أن الإصابة بالعسر الهضمى والانتفاخ والتعرض للإسهال والإمساك أثناء عيد الأضحى يحدث بسبب الإسراف فى تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح لحماية الجهاز الهضمى أثناء عيد الأضحى ومنها:

1- عدم الإفراط فى تناول أطعمة العيد الغنية بالدهون المختلفة، كالفتة والرقاق والممبار، وينصح بالإكثار من تناول كميات كثيرة من الماء، لأنها تساعد على تسهيل الهضم.

>2- ممارسة الرياضة بشكل يومى أثناء العيد يساهم فى التقليل من الإصابة بالمشاكل فى المعدة، ويطرد السموم من الجسم، ولذلك عليك المشى لمدة نصف ساعة يوميا.

>3- تناول طبق كبير من السلطة الخضراء يحد من تعرضك للانتفاخ.

>4- كوب من الشاى الأخضر بعد الطعام يخلصك من الدهون المتواجد فى أطعمة العيد.

>5- تناول كوب من عصير البرتقال الطازج، يحميك من الإمساك.

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