وليد صلاح الدين يكشف.. التشكيل الذي يتمناه لإسقاط أورلاندو

ما هو التشكيل الذي تتمناه وتراه الأنسب ليفوز الأهلي على أورلاندو بايرتس في إياب نصف نهائي الكونفدرالية؟ شاركنا برأيك في التعليقات، لكن أولا فلتستمع لرأي وليد صلاح الدين.

عضو لجنة الكرة بالأهلي تحدث عبر قناة النهار للرياضة عن التشكيل الذي يتمنى رؤيته في مباراة أورلاندو بايرتس.

وقال وليد صلاح الدين: "طبعا كابتن فتحي مبروك المدير الفني هو الأدرى بفريقه وجاهزية كل لاعب فيه".

ثم استدرك "لكن لو الكل جاهز، فلدي التشكيل الذي أظن أنه سيفوز".

2 مهاجمين

وأوضح "أولا فلنضع استراتيجية. فرق جنوب إفريقيا تترك مساحات في دفاعها واضحة، عكس فرق شمال إفريقيا التي تتكتل دفاعيا".

وأكمل "عليه أرى أن الأهلي سينجح أكثر لو شارك 2 من المهاجمين في خطه الأمامي، ماليك إيفونا وجون أنطوي".

وتابع "هكذا ستستغل سرعات إيفونا ومحطة أنطوي، خاصة لو تواجد في وسط الملعب صانع ألعاب متأخر بجوار حسام عاشور".

من هو؟ يرد وليد صلاح الدين "لو حسام غالي جاهز فلا بديل عنه لأن الأهلي يعاني من بطئ نوعا ما في خروج الكرة للأمام حين يغيب غالي ويشارك فتحي مثلا في هذا المركز".

وأفاد "لو غاب غالي، فإن الأنسب هو مشاركة صالح جمعة. صالح يستطيع التمرير خلف دفاعات الخصوم وهذا مهم، أو الحل المعتاد عبد الله السعيد بجوار عاشور".

واستفاض "أما لصناعة اللعب فهناك مؤمن زكريا مع رمضان صبحي".

ماذا عن الدفاع؟

يجيب وليد "أظن أن باسم علي يشارك يمينا لأن الأهلي يحتاج لمتنفس هجومي على الجناح".

وأتم "في القلب طبعا لا يوجد سوى 2 من المدافعين، محمد نجيب وسعد سمير وفي اليسار حسين السيد".