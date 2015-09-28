عاهل الأردن: العصابات الخارجة عن الإسلام تستغل الوضع لبسط نفوذها

قال الملك عبد الله الثانى بن الحسين، عاهل الأردن، إن المجموعات المجرمة تستخدم الأساليب لتوسيع سلطاتها لتشويه كلمة الله، مضيفاً:"نحن جميعاً موقنون بأن هذه القوى يجب الانتصار عليها".

وتساءل الملك عبد الله، فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، الاثنين، بنيويورك: "ماذا لو لم نستطع الانتصار على هذه القوى، كيف سيكون مستقبلنا؟، مستطرداً:"سيكون ملاحقة الناس وقطع الرؤوس وتدمير التراث الثقافى للإنسانية"، مؤكداً أننا يجب أن نسمى ذلك الحرب العالمية الثالثة، وهذه الحرب التى تجرى فى قلوب وعقول هؤلاء يجب أن تتوحد الدول لمواجهتها.

وأكد العاهل الأردنى، أن العصابات الخارجة عن الإسلام تستغل الوضع لبسط نفوذها، مشيراً إلى أنه بجب على كل منا أن يعمل لكى يعكس روح معتدلة.

وأشار الملك عبد الله، إلى ثقته فى أن هذه الأصوات الراديكالية تستخدم وسائل الإعلام لنشر الأفكار المتطرفة، متسائلاً: "كيف تسلل الإرهاب إلى قيمنا وعقيدتنا والإسلام يدعو للتسامح؟"، وأضاف: "الجوامع بيننا أكثر من الفوارق ويتمثل ذلك بقيم التسامح".

ومن ناحية أخرى، قال العاهل الأردنى، إن الأردن أطلق عدة مبادرات بهدف تشجيع الشباب على التعايش والمثل النبيلة.