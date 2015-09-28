رئيس وزراء تركيا: حل الصراع السورى غير ممكن بوجود بشار الأسد

قال رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو، اليوم الاثنين، إن حل الصراع السورى غير ممكن فى وجود الرئيس بشار الأسد.

وتحدث داود أوغلو مؤتمر صحفى بالأمم المتحدة فى نيويورك حيث يحضر اجتماعات الجمعية العامة وقال: "الأسد هو المسئول الرئيسى عن أزمة سوريا، لقد ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وهناك ضرورة لعملية انتقال فى سوريا بدون الأسد والجماعات الضالعة فى جرائم."

كما قال رئيس الوزراء التركى فى تعليقاته، إن أنقرة ستتخذ إجراءات ضد أى طرف يهدد تركيا أو يهاجمها.

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