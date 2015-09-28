أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس وزراء تركيا: حل الصراع السورى غير ممكن بوجود بشار الأسد

Google+ Print
رئيس وزراء تركيا: حل الصراع السورى غير ممكن بوجود بشار الأسد رئيس وزراء تركيا: حل الصراع السورى غير ممكن بوجود بشار الأسد
قال رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو، اليوم الاثنين، إن حل الصراع السورى غير ممكن فى وجود الرئيس بشار الأسد.

وتحدث داود أوغلو مؤتمر صحفى بالأمم المتحدة فى نيويورك حيث يحضر اجتماعات الجمعية العامة وقال: "الأسد هو المسئول الرئيسى عن أزمة سوريا، لقد ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وهناك ضرورة لعملية انتقال فى سوريا بدون الأسد والجماعات الضالعة فى جرائم."

كما قال رئيس الوزراء التركى فى تعليقاته، إن أنقرة ستتخذ إجراءات ضد أى طرف يهدد تركيا أو يهاجمها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365