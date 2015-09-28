السيسى لـCNN: علاقتنا بواشنطن ليست مساعدات.. وبمصر حرية إعلام غير مسبوقة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: إنه يجب على العالم أن يواجه الفكر المتطرف الذى يمثله تنظيم "داعش" الإرهابى، مؤكدا أن مصر تبذل كل ما فى وسعها من أجل التغلب على تنظيم "داعش" الإرهابى ليس فقط بالعمل الأمنى وإنما أيضا بتجديد الخطاب الدينى.

وأضاف السيسى فى حوار مع شبكة "سى –أن –إن" الإخبارية أن هذه المواجهة مع التنظيم الإرهابى سيحتاج إلى وقت كبير ليس فى مصر فقط وإنما فى العالم أجمع.

وأكد السيسى أن مصر ضمن التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" فى سوريا والعراق رغم أن مصر تحارب التنظيم كذلك على أراضيها خلال هذه المرحلة.

وأشار السيسى إلى أن مصر فى حاجة أكثر إلى المعدات والأسلحة التى تستخدم فى مواجهة الإرهاب لكونها تختلف بصورة أو بأخرى عن تلك المعدات المستخدمة فى العمليات التقليدية.

وشدد السيسى على أن العلاقات مع الولايات المتحدة لا تنحصر فقط على المساعدات العسكرية، حيث إن العلاقة مع واشنطن أكبر من هذا بكثير.

وأوضح السيسى أن فى مصر حرية إعلام غير مسبوقة حيث أنه لا يستطيع أحد أن يحجر على رأى إعلامى أو صحفى فى مصر، موضحا أنه خلال فترة رئاسته لم يتم محاسبة أى شخص على رأيه سواء إن كان صحفيا أو إعلاميا أو مواطنا عاديا.