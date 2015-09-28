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أمير قطر: أدعو الأمم المتحدة للتعاون لفرض حل سياسى فى سوريا

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أمير قطر: أدعو الأمم المتحدة للتعاون لفرض حل سياسى فى سوريا أمير قطر: أدعو الأمم المتحدة للتعاون لفرض حل سياسى فى سوريا
قال تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر، إن غياب التوافق الدولى أعاق حل القضايا الدولية المهمة، مشيرًا إلى أن الصراع فى الشرق الأوسط يمثل تهديدًا دائمًا للأمن والسلم الدوليين.

وأضاف أمير قطر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لا يمكن تأجيل حل القضية الفسطينية لجيل قادم، لافتًا إلى أنه لا يوجد شريك إسرائيلى لسلام عادل مع الفلسطينيين حاليًا.

وأوضح أمير قطر أن قوى دينية متطرفة فى إسرائيل تمارس إرهابها ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن استمرار عدم حل القضية الفلسطينية وصمة عار على جبين الإنسانية، ويجب على مجلس الأمن إلزام إسرائيل متطلبات السلام.

ولفت أمير قطر إلى أن هناك نتائج كارثية للأزمة السورية على الشرق الأوسط والعالم، لافتًا إلى أن النظام السورى وصف المظاهرت السلمية بالإرهاب.

وتابع :"كان على المجتمع الدولى وقف مجازر النظام السورى فى الوقت المناسب"، مؤكدًا أن الشعب السورى يتعرض لحرب إبادة وتهجير من النظام، داعيًا الجمعية العامة للتعاون لفرض حل سياسى فى سوريا، موضحًا أن الصراع فى سوريا تحول لحرب إبادة وتهجير جماعى للسكان.

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