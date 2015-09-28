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هولاند: سنعمل مع روسيا وإيران لحل الأزمة السورية دون بشار الأسد

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هولاند: سنعمل مع روسيا وإيران لحل الأزمة السورية دون بشار الأسد هولاند: سنعمل مع روسيا وإيران لحل الأزمة السورية دون بشار الأسد
قال الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند اليوم الاثنين إنه سيعمل مع روسيا وإيران لإنهاء الصراع فى سوريا لكنه أضاف أن على طهران وموسكو إدراك أن الرئيس السورى بشار الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من أى انتقال سياسي.

وقال هولاند للصحفيين "روسيا وإيران تقولان إنهما ترغبان فى لعب دور أكبر فى حل سياسي. نحتاج للعمل مع هذين البلدين ولأن نبلغهما أن ذلك الحل أو الانتقال يجب أن يحدث.. لكن بدون بشار الأسد."
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