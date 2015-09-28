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"عريقات" يعرب عن خيبة أمله لإهمال أوباما فلسطين فى خطابه بالأمم المتحدة

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"عريقات" يعرب عن خيبة أمله لإهمال أوباما فلسطين فى خطابه بالأمم المتحدة "عريقات" يعرب عن خيبة أمله لإهمال أوباما فلسطين فى خطابه بالأمم المتحدة
أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، عن خيبة أمله من إهمال الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، للموضوع الفلسطينى فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتساءل عريقات فى تصريح لوكالة وفا الفلسطينية، اليوم الاثنين "هل يعتقد الرئيس أوباما أن بإمكانه هزيمة داعش والإرهاب، أو تحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، بتجاهله لاستمرار الاحتلال الإسرائيلى والاستيطان الإسرائيلى والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى؟".


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