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التحالف العربى يستهدف مواقع الحوثيين وقوات صالح فى البيضاء اليمنية

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التحالف العربى يستهدف مواقع الحوثيين وقوات صالح فى البيضاء اليمنية التحالف العربى يستهدف مواقع الحوثيين وقوات صالح فى البيضاء اليمنية
شن طيران التحالف العربي، مساء آليوم الاثنين، غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات الجيش الموالى للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة البيضاء (168كم ) جنوب شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية ، إن الغارات استهدفت الملعب الرياضى بمدينة البيضاء ومواقع الحوثيين وقوات صالح فى مديرية الزاهر ال حميقان ومعسكر اللواء 26 حرس بمديرية السوادية.

وأوضحت المصادر، أن الغارات على معسكر اللواء 26 حرس جمهورى أدت إلى انفجار مخزن أسلحة بداخله، حيث سمع دوى انفجارات عنيفة وشوهدت السنة اللهب وأعمدة الدخان وهى تتصاعد بكثافة .

ولم ترد اى تقرير حتى الان عن الخسائر المادية والبشرية التى خلفتها تلك الغارات.

ولفتت المصادر إلى أن طيران التحالف لا يزال يحلق فى أجواء المدينة بشكل كثيف دون إطلاق المضادات الارضيّة من قبل الحوثيين وقوات صالح.

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