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مسئول ليبى: رئيس البرلمان سيطالب بمساندة المسار السياسى بكلمته بالأمم المتحدة

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مسئول ليبى: رئيس البرلمان سيطالب بمساندة المسار السياسى بكلمته بالأمم المتحدة مسئول ليبى: رئيس البرلمان سيطالب بمساندة المسار السياسى بكلمته بالأمم المتحدة
قال المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبى، حميد الصافى، فى تصريحات صحفية من "نيويورك " إن رئيس الوفد الليبى ورئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح سيتناول فى كلمة بالأمم المتحدة الأوضاع فى الدولة الليبية من النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسيقدم للسادة أعضاء الجمعية الحقائق واضحة حتى يتم مساندة ليبيا فى مسارها السياسى والديمقراطى فى المرحلة المقبلة .

وأضاف الصافى فى تصريحات صحفية، أن الدولة الليبية تحتاج إلى مساندة دولية لتطهير أرضها من الإرهاب وبناء مؤسسات الدولة وتسليح الجيش الليبى حتى يحقق أهدافه ويقضى على الإرهاب وأعوانه.

وأشار مستشار رئيس البرلمان إلى أن الوفد الليبى المرافق لرئيس البرلمان يجرى مناقشات وتفهمات سياسية واقتصادية مع عدد من الدول أعضاء الجمعية بما يخدم الدولة الليبية فى المرحلة المقبلة.

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