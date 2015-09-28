وزير السياحة يصل الأقصر ويعقد اجتماعات مع مسئولى القطاع بالمحافظة

وصل الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة، مساء اليوم إلى الأقصر، فى زيارة يحث خلالها جميع أزمات ومشكلات السياحة فى لقاء مع محمد بدر محافظ الأقصر.

ومن المقرر أن يلتقى الوزير مساء فى اجتماعات مغلقة بديوان المحافظة بأصحاب الفنادق العائمة والثابتة والشركات السياحية وممثلى اتحاد الغرف السياحية، ورؤساء مدن الأقصر والقرنة، وأصحاب البازارات والمرشدين السياحيين، وجميع المسئولين والمعنيين بقطاع السياحة فى المحافظة بأكملها، لبحث المشكلات التى يعانى منها القطاع السياحى بالأقصر والعمل على تذليلها فى المرحلة المقبلة مع اقتراب الموسم الشتوى.

ويشارك وزير السياحة، خلال زيارته، السائحين فى احتفاليات عيد الأوبت الفرعونى، ويعقد مؤتمرا ولقاءات مع وسائل الإعلام، المصرية والأجنبية، لتوضيح المشروعات وخطط العمل المقرر انطلاقها لإعادة وضع الأقصر على خريطة السياحة بكل قوة بعد إهمالها.