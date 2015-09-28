رئيس جامعة المنصورة: يجب تحديث برامج الدراسات العليا لتواكب تطورات العصر

عقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة اجتماعا بمجلس شئون الدراسات العليا والبحوث، لمناقشة خطة الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور القناوى، إن الجميع شركاء فى إدارة الجامعة ولابد من تكاثف الجهود للارتقاء بمنظومة الدراسات العليا والبحث العلمى.

وأشار القناوى إلى ضرورة تحديث برامج الدراسات العليا لتواكب التطورات الحديثة ومتابعة الجداول الدراسية ومتابعة التدريبات العملية، والتأكد من وجود برنامج تدريبى مفعل لطلاب الدراسات العليا.

وكذلك الانتهاء من وضع برنامج وآلية لتبنى الابتكارات والاختراعات الطلابية وتيسير الإجراءات لهؤلاء الطلاب للمنافسة فى المسابقات المحلية والدولية لتنمية روح الابتكار والإبداع لدى الطلاب للوصول لبحث علمى يواكب التطورات الحديثة.