رئيس جامعة المنصورة: المنظومة الجديدة تحافظ على الأمن وتحمى المنشآت

أكد الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة أن منظومة الأمن الجديدة تعمل على حفظ الأمن داخل الجامعة وحماية المنشآت التعليمية وتسهيل دخول السيارات والطلاب مع اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والتفتيش لحفظ الأمن داخل الحرم الجامعى.

وأضاف فى تصريحات على هامش بدء العام الدراسى الجديد بالجامعة ، أن الجامعة ليست مكاناً لممارسة أى نوع من أنواع السياسة أو العمل الحزبى من الطلاب والعاملين بأعضاء هيئة التدريس، مؤكداً أن الجامعة تُعد منبراً للعلم وقلعة للبحث العلمى.

يذكر أن جامعة المنصورة ، استقبلت الآلاف من الطلبة والطالبات للدارسة فى 18 كلية مُختلفة خلال اليوم الأول للعام الدراسى الجديد فى أجواء تسودها الهدوء والاستقرار وسط تعزيزات أمنية مكثفة من أفراد الأمن الإدارى داخل الحرم الجامعى وانتشار مكثف للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بمحيط الحرم الجامعى من الخارج لبث الطمأنينة للطلاب أثناء الدراسة .

وأضاف قناوى أن الجامعة ستعمل على تيسير الإجراءات مضيفاً قيام كل كلية بتنظيم برنامج لاستقبال الطلاب الجُدد لتعريفهم بأنشطة الكلية وأساتذتها والمواد الدراسية وكذلك الأنشطة الطلابية والترفيهية المُختلفة.

>