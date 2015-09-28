إعلان الطوارئ بـ"مياه الغربية" بعد ظهور بقعة زيت فى "بحر شبين"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية حالة الطوارئ القصوى، بعد ظهور بقعة زيت فى بحر شبين التى تقع عليه محطات ومأخذ مياه الشرب والقادمة من اتجاه زفتى والسنطة والقادمة إلى مدينتى المحلة وسمنود.

وتم رفع حالة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ داخل محطات المياه والمأخذ لمنع تسرب بقعة الزيت إلى محطات مياه الشرب الواقعة على بحر شبين، خاصة بمدينة المحلة بمحطات المشتل والمحطة الرئيسية بجوار نادى الشرطة ومحطة محلة أبو على المؤدية إلى المحطة اليابانية، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى وأخذ الحيطة والحذر بمحطات المياه الواقعة على بحر شبين بقرية الراهبين ومركز سمنود وإخطار المسئولين عن شركات المياه بمحافظة الدقهلية ببقعة الزيت الموجودة لسرعة التخلص منها.

وتم إخطار اللواء ناصر طه، رئيس مركز ومدينة المحلة، ورفع تقرير لسعيد مصطفى كامل محافظ الغربية حول بقعة الزيت، وقرر تشكيل لجنة عاجلة لتحديد مصدر بقعة الزيت وكيفية التخلص منها وإزالتها.