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محافظ كفر الشيخ: تشغيل محطة الكشلة للقضاء على مشاكل المياه بدسوق

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محافظ كفر الشيخ: تشغيل محطة الكشلة للقضاء على مشاكل المياه بدسوق محافظ كفر الشيخ: تشغيل محطة الكشلة للقضاء على مشاكل المياه بدسوق
قال الدكتور أسامة حمدي عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع مساء اليوم الاثنين ضخ المياه لأحياء دسوق من محطة مياه الكشلة.

وأضاف أنه تم ضخ مياه الشرب بالكشلة بدسوق إلى الشبكة الرئيسية بالمدينة بطاقة 500 ل/ ث وسيتم تشغيل 500ل/ ث فى المرحلة الثانية في أقرب وقت لتعمل المحطة بكامل طاقتها 1000ل/ث.

وقال إن تشغيل المحطة بطاقة 1000ل/ث سيقضي على مشاكل المياه سواء في قرى دسوق أو القرى التابعة للمراكز المجاورة لها مشيرًا أن محطة الكشلة كانت متوقف العمل فيها منذ 10 سنوات وأنهينا المعوقات التي وقفت حائلاً لعدم تشغيلها.

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