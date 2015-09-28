جمعية خيرية تابعة لحزب النور تنظم قافلة مساعدات بالوادى الجديد

نظمت جمعية الفرقان الخيرية، التابعة لحزب النور، فى مدينة الخارجة بالوادى الجديد اليوم، قافلة مساعدات خيرية وأجهزة عرائس لقرى منطقة الثمانين المرحلة الأولى بدرب الأربعين جنوب مركز باريس ضمن الأنشطة الخيرية التى تنظمها الجمعية.

وقامت الجمعية بتوزيع أحذية وحقائب وأدوات مدرسية كاملة لـ150 طالبا وطالبة من الأسر الفقيرة، بالإضافة لتوزيع 200 قطعة ملابس جديدة وكذلك المساهمة فى تجهيز عروستين.

وقال الشيخ محمد شوقى، رئيس مجلس إدارة الجمعية بالوادى الجديد، إن قرى الثمانين من أشد القرى فقرًا فى مدينة الخارجة، ولذا توليها الجمعية عناية خاصة، وتحرص على إرسال القوافل الدورية لها.



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