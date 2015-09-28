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ارتفاع منسوب مياه الصرف يتسبب فى تصدع 6 منازل فى قرية بالمحلة

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ارتفاع منسوب مياه الصرف يتسبب فى تصدع 6 منازل فى قرية بالمحلة ارتفاع منسوب مياه الصرف يتسبب فى تصدع 6 منازل فى قرية بالمحلة
شهدت قرية صفط تراب التابعة لمركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية حدوث انهيارات أرضية فى المنطقة المؤدية إلى مسجد سيدى عبد الله بن الحارث، مما أدى إلى تصدع 6 منازل وحدوث شروخ بها بسبب عدم توصيل بدالة الصرف الصحى وعدم قيام شركة العبد المسئولة عن مشروع الصرف الصحى بالقرية، بإنهاء المشروع منذ فترة طويلة، مما أدى لارتفاع منسوب المياه وحدوث انهيارات أرضية وتصدع المنازل.

وقال عبودة العزولى، أحد المتضررين، إن أصحاب المنازل والمنطقة المضارة قاموا برفع دعاوى قضائية ضد الشركة المنفذة للمشروع، مضيفا بأن هذه الكارثة حدثت منذ فترة طويلة نتيجة عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحى، والذى تسبب فى تسرب مياه الصرف أسفل المنازل وإحداث انهيارات أرضية أدت إلى تصدع المنازل وقيام الشركة المنفذة بصرف مياه الصرف الصحي على المجارى المائية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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