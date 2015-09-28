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ضبط عاطلان تعديا على ممرض بمستشفى أسوان الجامعي بالضرب

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ضبط عاطلان تعديا على ممرض بمستشفى أسوان الجامعي بالضرب ضبط عاطلان تعديا على ممرض بمستشفى أسوان الجامعي بالضرب

أرشيفية

تمكنت قوة من مباحث قسم أول أسوان من ضبط عاطلان تعديا بالضرب على ممرض بمستشفى أسوان الجامعى وأصاباه بسلاح أبيض كان بحوزتهما بسبب نهره لهما لالقائهما القمامة في غرف المرضى أثناء زيارتهما لأحد أقاربهما وكان اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان تلقى إخطارًا من مستشفى أسوان الجامعي بحدوث مشاجرة داخل المستشفى .

وبإنتقال القوات والفحص تبين أن المشاجرة بين المدعو عماد أحمد شعبان 25 سنة  ممرض مصابًا بجروح وخدوش بالوجه.

وكلا من المدعو حمزة سيد غريب 26 سنة عاطل ضبط بحوزته مطواة و المدعو مصطفى مرزوق عبد الستار 22 سنة عاطل ويقيمان دائرة مركز أسوان .
> وذلك بسبب معاتبة الممرض للمتهمين علي إلقائهما القمامة داخل غرفة المرضى أثناء زيارتهما لأحد أقربائهما فقاما بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض و تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين وتحرر المحضر رقم ’’8876‘‘ جنح قسم أول اسوان لسنة 2015م، وجاري عرض المتهمين على النيابة.

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