بالفيديو - رئيس الزمالك: نلعب أمام النجم بحضور 10 آلاف مشجع ليسوا من الأولتراس

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أنه لن يلعب مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام النجم الساحلي، إلا بحضور جماهيري.

وخسر الزمالك بنتيجة ثقيلة اليوم الأحد من مضيفه النجم 5-1 في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويحتاج الزمالك للفوز برباعية نظيفة من أجل التأهل مباشرة للنهائي، في مباراة الإياب يوم السبت المقبل.

وقال مرتضى لقناة "الحياة 2": "لن ألعب المباراة المقبلة بدون جماهير، وأطبع حاليا دعوات لأعضاء الجمعية العمومية من أجل حضور المباراة".

وتابع "لن يدخل الأولتراس المدرجات، طالما كنت رئيسا للجنة الأندية. ولابد من وجود 10 آلاف من أعضاء الجمعية العمومية في مباراة الزمالك".

وأكمل "الزمالك فقد أساسا جزء كبيرا من تركيزه في مباراة النجم بسبب الأولتراس".

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