أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - رئيس الزمالك: نلعب أمام النجم بحضور 10 آلاف مشجع ليسوا من الأولتراس

Google+ Print
بالفيديو - رئيس الزمالك: نلعب أمام النجم بحضور 10 آلاف مشجع ليسوا من الأولتراس بالفيديو - رئيس الزمالك: نلعب أمام النجم بحضور 10 آلاف مشجع ليسوا من الأولتراس

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أنه لن يلعب مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام النجم الساحلي، إلا بحضور جماهيري.

وخسر الزمالك بنتيجة ثقيلة اليوم الأحد من مضيفه النجم 5-1 في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويحتاج الزمالك للفوز برباعية نظيفة من أجل التأهل مباشرة للنهائي، في مباراة الإياب يوم السبت المقبل.

وقال مرتضى لقناة "الحياة 2": "لن ألعب المباراة المقبلة بدون جماهير، وأطبع حاليا دعوات لأعضاء الجمعية العمومية من أجل حضور المباراة".

وتابع "لن يدخل الأولتراس المدرجات، طالما كنت رئيسا للجنة الأندية. ولابد من وجود 10 آلاف من أعضاء الجمعية العمومية في مباراة الزمالك".

وأكمل "الزمالك فقد أساسا جزء كبيرا من تركيزه في مباراة النجم بسبب الأولتراس".

شاهد تصريحات مرتضى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه