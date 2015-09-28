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تقرير في الجول - حكم الزمالك والنجم.. يحبه التونسيون ويتفاءل به الأهلي

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تقرير في الجول - حكم الزمالك والنجم.. يحبه التونسيون ويتفاءل به الأهلي تقرير في الجول - حكم الزمالك والنجم.. يحبه التونسيون ويتفاءل به الأهلي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن حكم مباراة الزمالك والنجم الساحلي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية يوم السبت المقبل.

ويدير المباراة الجامبي بكاري بابا جاساما ويعاونه البوروندي جيان كلاودي كمساعد أول ويحيى مامادو المساعد الثاني من النيجر.

ويحتاج الزمالك لتسجيل رباعية نظيفة في شباك النجم للوصول لنهائي الكونفدرالية بعد خسارته 5-1 في مباراة الذهاب.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ملامح الحكم الجامبي..

- أدار بابا جاساما خمس مباريات لمنتخب تونس في السنوات الخمسة الأخيرة.. فاز نسور قرطاج في ثلاثة وتعادلوا في واحدة وخسروا واحدة.

من ضمن المباريات التي فازت فيها تونس تحت قيادته كانت ضد في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015 1-0 في القاهرة التي أشهر فيها ثلاث بطاقات صفراء منهم أثنين للفراعنة.

كما فازت تونس على الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 1-0.

- وأدار بكاراي جاساما نهائي دوري أبطال إفريقيا 2013 الذي جمع الأهلي وأورلاندو بايرتس وفاز النادي الأحمر 2-0.

وكان حكما في كأس السوبر الإفريقي 2013 الذي توج به الأهلي على حساب ليوبار بالفوز 2-1.

لكن رغم التتويج بالبطولتين إلا أنا بكاري جاساما كان شاهدا على تعادل الأهلي مع الوداد المغربي 3-3 في دوري أبطال إفريقيا 2011.. وخسارته من مالي 1-0 في الدور التمهيدي.

وكانت آخر المباريات التي أدارها لجهة مصرية كانت سقوط الأهلي أمام المغرب التطواني 1-0 في دوري أبطال إفريقيا قبل تحوله للكونفدرالية.

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