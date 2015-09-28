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أرقام في الجول – هل تعلمون مدى قوة ماليك إيفونا مع الأهلي

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أرقام في الجول – هل تعلمون مدى قوة ماليك إيفونا مع الأهلي أرقام في الجول – هل تعلمون مدى قوة ماليك إيفونا مع الأهلي

ليست فقط سرعة أو اندفاعات، ماليك إيفونا يقدم ما هو أكثر مع الأهلي رغم مشاركته لدقائق معدودة حتى الآن مع الشياطين الحمر.

الجابوني الدولي قدم وجها مبشرا له خلال الدقائق التي خاضها مع الشياطين، وذلك في ظهوره لـ45 دقيقة أمام أورلاندو بايرتس.

أرقام إيفونا تقول إنه تحول فور نزوله إلى أرض الملعب لمحطة لعب، وكان ناجحا في حل مشاكل الأهلي خلال بناء الهجمات.

إيفونا تسلم الكرة من رفاقه 19 مرة، وهو رقم جيد قياسا بأن جون أنطوي الذي لعب لـ80 دقيقة تسلم الكرة 30 مرة.

ماليك إيفونا كذلك تسلم الكرة 4 مرات في عمق الملعب، على حدود منطقة جزاء أورلاندو بايرتس، وهو المكان الأصعب أمام أي رأس حربة لتسلم الكرة بسبب ضغط المنافس.

لكن إيفونا بقوته استطاع تسلم الكرة في تلك المنطقة 4 مرات، وداخل منطقة جزاء أورلاندو مرة.

تحرك إيفونا بسرعته كذلك على الجناحين، وتسلم الكرة 5 مرات على الجانب الأيمن. و4 مرات على الجانب الأيسر.

يملك إيفونا ذكاء خططيا، يساعد فريقه بالاندفاع القوي من خارج منطقة الجزاء. لكن ماذا عن التمويل بالكرات؟ لازالت تلك النقطة الأضعف في خطة الأهلي.

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