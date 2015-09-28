رئيس جامعة المنصورة يستقبل مديرة برنامج المنح لهيئة الإمديست

استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة كوينسى ديرمودى مديرة مبادرة التعليم العالى لمنح الجامعات الحكومية بهيئة الامديست ومنى وهبة منسق هيئة الامديست لجامعة المنصورة، لبحث قبول 20 طالبًا وطالبة ثانوية عامة من مختلف مختلف انحاء الجمهورية للدراسة بالجامعة والالتحاق بالبرامج المتميزة لكليات الهندسة والتجارة والحاسبات والمعلومات وكلية العلوم .

حضر الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة والدكتور أحمد فكري منسق جامعة المنصورة والأستاذ محمود فرج مدير عام قطاع التعليم والطلاب، وتناول اللقاء مناقشة الترتيبات النهائية لتسجيل الطلاب وقبول اوراقهم وكذلك ترتيبات تسكينهم بالمدينة الجامعية واليات متابعتهم من قبل الكليات وهيئة الامديست.

وأكدت مدير برنامج مبادرة التعليم العالى ان التعاون بين الهيئة وجامعة المنصورة نظرا لمكانة الجامعة المتميزة بين الجامعات المصرية كما ستقوم الهيئة بتحمل كافى تكاليف دراسة طلاب المنحة وكذلك تكاليف اقامتهم بالمدينة الجامعية المتميزة وكافة مصروفات البرامج المميزة بمختلف الكليات.

كما عبرت عن رغبتها فى زيادة أعداد الطلاب المقبولين خلال الفترة القادمة والالتحاق ببرامج متميزة لكليات اخرى.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد القناوي إن التعاون مع هيئة الامديست سيعمل على اكتساب الطلاب خبرات متميزة، بالإضافة الى إمكانية الدراسة بالجامعات الأمريكية.