أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تجمهر أولياء الأمور والتلاميذ بمدرسة اللغات بأسوان اعتراضًا على إقالة المدير

Google+ Print
تجمهر أولياء الأمور والتلاميذ بمدرسة اللغات بأسوان اعتراضًا على إقالة المدير تجمهر أولياء الأمور والتلاميذ بمدرسة اللغات بأسوان اعتراضًا على إقالة المدير

جانب من حشد الطلاب وأولياء الأمور

شهد اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد بأسوان تعطل الدراسة بمدرسة اللغات المتميزة بصحارى وقيام العشرات من أولياء الأمور بالتجمهر أمام المدرسة ومنع أبنائهم من دخول المدرسة وذلك بسبب قرار اقالة مدير المدرسة الأستاذ محمد أمين.

وتجمع المئات من تلاميذ المدرسة أمام البوابة الرئيسية للمدرسين رافعين لافتات تطالب بعودة مدير المدرسة الى منصبه وأعلن اولياء الأمور رفضهم لقرار اقالة مدير المدرسة واعتبروه انه قرار ظالم وضد صالح ابنائهم والذين شعروا بالفارق منذ تولى الأستاذ محمد الأمين ادارة المدرسة.

ومن جانبه قال الأستاذ محمد عبده حواتى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن الأستاذ محمد أمين لم تتم اقالته لأنه لم يكن صدر له قرار أساسا بإدارة المدرسة، وإنما هو كان قائم بأعمال مدير المدرسة منذ عامين وتم انهاء تكليفه، وأنه تم الإعلان عن مسابقة لاختيار مديري مدارس اللغات على مستوى المحافظة ومن بينها مدرسة اللغات النموذجية بصحارى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا