تجمهر أولياء الأمور والتلاميذ بمدرسة اللغات بأسوان اعتراضًا على إقالة المدير

شهد اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد بأسوان تعطل الدراسة بمدرسة اللغات المتميزة بصحارى وقيام العشرات من أولياء الأمور بالتجمهر أمام المدرسة ومنع أبنائهم من دخول المدرسة وذلك بسبب قرار اقالة مدير المدرسة الأستاذ محمد أمين.

وتجمع المئات من تلاميذ المدرسة أمام البوابة الرئيسية للمدرسين رافعين لافتات تطالب بعودة مدير المدرسة الى منصبه وأعلن اولياء الأمور رفضهم لقرار اقالة مدير المدرسة واعتبروه انه قرار ظالم وضد صالح ابنائهم والذين شعروا بالفارق منذ تولى الأستاذ محمد الأمين ادارة المدرسة.

ومن جانبه قال الأستاذ محمد عبده حواتى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن الأستاذ محمد أمين لم تتم اقالته لأنه لم يكن صدر له قرار أساسا بإدارة المدرسة، وإنما هو كان قائم بأعمال مدير المدرسة منذ عامين وتم انهاء تكليفه، وأنه تم الإعلان عن مسابقة لاختيار مديري مدارس اللغات على مستوى المحافظة ومن بينها مدرسة اللغات النموذجية بصحارى .